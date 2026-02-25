Henry: "Inter prima per mancanza di alternative, ma con Inzaghi era una big. Oggi il Como gioca meglio"

L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League non sorprende Thierry Henry, che sulle frequenze di CBS Sports Golazo ha commentato così: “Lo dico da tempo, l’Inter è al primo posto per mancanza di alternative. La squadra italiana che gioca il miglior calcio è il Como. Al momento, le squadre italiane sono dove meritano di essere. Stasera saremo nella stessa situazione. Chivu dovrà rispondere sulle scelte della gara di andata, in Itala non deve rispondere a granché perché è primo. Ma in Europa sì”.

È da ricordare - non che questo comporti una mancanza di oggettività nel giudizio - che Henry è fortemente legato al Como. L’ex attaccante francese è stato per anni compagno di squadra di Cesc Fabregas all’Arsenal ma, soprattutto, da agosto 2022 è azionista di minoranza (con una quota attorno all’1%) della società lariana.

Henry si è poi soffermato sul ciclo precedente dell’Inter: “Ha cambiato allenatore e non è facile. Attaccano in maniera diversa rispetto al passato, non spingono più con i tre di dietro. L’anno scorso erano imprevedibili, non sapevi cosa avrebbero fatto: Bastoni finiva a crossare per l’altro centrale di difesa. L’Inter di Simone Inzaghi era pronta per giocare con le grandi squadre, e ogni tanto faticava con le piccole, mentre questa fatica con tutte. Parlo di Europa, non di campionato, dove sono riusciti a vincere anche con le rotazioni. Però tatticamente non è più la stessa squadra: giudicheremo Chivu perché non è andato avanti in Champions? In campionato sta facendo molto bene, come pure in Coppa Italia. Può vincere due titoli, ma a livello europeo ci sono delle domande da farsi. Hanno perso sia all’andata che al ritorno”.