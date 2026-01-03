Bologna, Italiano scommette su Rowe: "Presto arriveranno anche i suoi gol, ne sono certo"

Mister Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match con l'Inter, ha confessato di riporre grande fiducia nell'esterno offensivo Jonathan Rowe. Queste le dichiarazioni del tecnico del Bologna: "Davanti non stiamo vivendo un gran momento, basti pensare ad Orsolini che ha tirato 4 volte in porta contro il Sassuolo senza trovare la porta. Ma sono convinto che ci sbloccheremo. Purtroppo manca Bernardeschi nel periodo più bello per lui, ma lo aspetteremo. Presto arriveranno anche i gol di Rowe, ne sono certo. La differenza la fa chi la butta dentro, in questo momento ci siamo un po' inceppati ma ci sbloccheremo".

Rowe sta rispettando le sue aspettative?

"Non mi sento di dare giudizi. Nel momento in cui stava bene ed iniziava ad alzare i giri delle prestazioni si è fatto male con il Napoli. Non è facile dopo infortuni del genere, ma con il Sassuolo mi è piaciuto, l'ho visto in crescita, brillante nell'uno contro uno ed è uscito da situazioni complicate. Diamogli tempo perché le qualità le ha".

Questa squadra ha bisogno di mercato?

"Sono convinto che se si potrà aggiungere qualità alla squadra non ci tireremo indietro. Siamo vigili su tutto. Sono tranquillo che se ci saranno chance la società interverrà".

Rileggi qui tutte le parole di mister Italiano in conferenza