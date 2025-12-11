Bologna, Italiano: "Una delle partite più belle da quando sono qui. Oggi ogni errore lo paghiamo"

L'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: "Oggi la squadra si è espressa in maniera eccezionale soprattutto dopo esser passati in svantaggio dopo il primo svarione nostro. Una delle partite più belle da quando sono qui a Bologna. Lykogiannis ha fatto una grande partita, di altissimo livello da parte di tutti. I ragazzi mi hanno promesso un regalo per il mio compleanno. Ne parlavamo ieri quando ho detto che dagli esterni è giusto pretendere gol e numeri, non poteva farlo solo Orsolini. Bernardeschi ha disputato una grande partita, finalmente concreto".

Il calcio europeo ti permette di avere altre soluzioni?

"Il calcio da fuori era difficile, anche se nel secondo tempo Moro e Pobega ci hanno provato. Abbiamo provato a fare male a un Celta che temevamo tantissimo, sono contento anche per la classifica che oggi diventa bella".

Concedete poco, ma pagate tantissimo. Perchè?

"Ci sono partite in cui concedi di più ma non subisci gol, e poi altre così. E' un periodo in cui dobbiamo avere più attenzioni, dobbiamo stare più attenti perchè oggi ad ogni errore paghiamo".

Quanto è importante avere esterni che nell'uno contro uno che saltano l'uomo?

"E' fondamentale. Il secondo gol è Nicolò che chiude il campo, è entrato benissimo a differenza di altre volte. Ne avevamo parlato ieri, non devono solo sostare sulla linea, ma devono venire anche dentro e riempire l'area. In quella zona dobbiamo cercare di ottimizzare".

Questo Bologna la ringiovanisce o la invecchia viste le rimonte?

"E' la barba bianca che mi preoccupa (ride,ndr). Abbiamo preparato la partita in mezz'ora, domani riposiamo. Sabato prepariamo la partita contro una squadra fortissima come la Juventus. C'è grande maturità in questa squadra nel preparare le partite in così poco tempo. Se riesci a prendere il ritmo, ci si può togliere belle soddisfazioni.

Lucumì recuperato per domenica?

"Stiamo cercando di preservarlo. Abbiamo ancora qualche defezione importante. Non dobbiamo mollare sicuramente adesso".