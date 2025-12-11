Bologna, Fabbian: "Siamo stati bravissimi. Il gol? Arriverà, io lotto su ogni pallone"

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club rossoblù il successo per 2-1 contro il Celta Vigo: "Siamo stati bravissimi a recuperare il risultato, con una grandissima prestazione di squadra. Ognuno di noi ha fatto quello che il Mister ci chiedeva, siamo contenti e sappiamo che ogni partita va affrontata così".

Il classe 2003 è stato sollecitato anche scherzosamente sul tema relativo al gol, visto che ancora in questa stagione non è riuscito a trovare la rete: "Arriverà, io cerco di lottare su ogni pallone".