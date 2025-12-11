Live TMW Roma, Gasperini: "Non possiamo star fermi sul mercato. Ferguson? Servono conferme"

La Roma supera agevolmente il Celtic a Glasgow e trova la terza vittoria consecutiva in Europa League: ai giallorossi bastano una doppietta di Ferguson e l'iniziale autogol di Scales per vincere. In questi minuti, Gasperini è atteso nella sala stampa del Celtic Park per commentare il match in conferenza stampa. Diretta a cura di TMW.

Prestazione convincente, è sembrata una Roma che ha riacceso il motore. La doppietta di Ferguson cambia i piani in attacco?

"Non è vero che non cambiano nulla, speriamo ci siano conferme nelle prossime partite: il percorso è stato tortuoso, ma oggi ha convinto come spesso ha fatto meno. Può essere un giocatore efficace. Sulla fatica, come me la spiega? Ora non siamo più stanchi? Come in tutte le cose ci sono momenti in cui si recupera di meno, ma poi siamo di nuovo pronti. Non esiste il termometro sul recupero: dipende anche dall'umore, dalla testa, dalla motivazione e non è facile averla. Questo è il bello della Serie A".

Oggi ha messo Bailey, Dybala e Pellegrini.

"Sì, non era capitato spesso: chiaro è che quando mancano così giocatori in un reparto si soffre. La produzione offensiva è staata di livello, anche per come abbiamo gestito il pallone da dietro. Sui tiri in porta, si può ambire a fare meglio".

Oggi la Roma ha mostrato personalità.

"Anche in Italia l'ha fatto, ci sono state tante trasferte: tipo a Milano, anche su altri campi. La squadra ha personalità, si deve attaccare al gioco e ai riferimenti in campo. Bisogna giocare bene di squadra".

Il primo tempo è stato perfettamente gasperiniano? Ci spiega il nervosismo di quei minuti finali?

"Non mi sono arrabbiato con i calciatori, mi sono sembrate tante 5 ammonizioni in questa gara. Avevamo buon margine, non abbiamo perso tempo: le ammonizioni erano eccessive, come lo era il rigore. menomale che l'hanno sbagliato: basta un episodio per cambiare la gara. Noi siamo stati bravi a non perdere il ritmo. Il primo tempo è stato buono".

Sorpreso dalle riserve?

"El Aynaoui è un titolare, Rensch aveva dato buone risposte, El Shaarawy lo conosciamo. La sorpresa è stata Ferguson, che ha sempre giocato quando era a disposizione: oggi è stata la sua prova più convincente. Queste soluzioni allungano la rosa: è un vantaggio".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Siamo al 10 dicembre, dobbiamo giocare tante partite ancora. I conti si fanno a fine dicembre o gennaio: indipendentemente, la stagione ha dimostrato qualcosa. Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni. Del mercato ho parlato già, poi magari lo rifarò a gennaio. Il focus ora è alle gare, non sul altre distrazioni che potrebbero essere negative per i ragazzi".

