Udinese, Karlstrom: "Sento di poter far meglio. Runjaic ha grandi aspettative in me"

Jesper Karlstrom, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni dei canali della Lega Serie A, parlando dei suoi idoli da bambino: "A - continua su: vevo il poster di Ibrahimovic ai tempi della Juventus, è stato il primo grande passo della sua carriera. L’ho sempre seguito, per la Svezia è un’icona, ovunque andasse giocare tutti tifavano quella squadra: sono sempre stato un suo fan. Ho avuto la fortuna di giocare con lui due volte in Nazionale, è stato uno dei punti più alti della mia carriera".

Ha il Diabete di Tipo 1 da ormai diversi anni.

"Per me è importante essere d’esempio, vedo quanto si dice su questo, soprattutto per i bambini. Quando ne ho parlato per la prima volta con i media, ho avuto tanti incontri e conversazioni con famiglie e ragazzi. Quando ero giovane non avevo un modello nel calcio con questo tipo di condizione, cerco di gestirla nel miglior modo possibile e penso di aver trovato un buon equilibrio".

Com'è nata la chiamata dell'Udinese?

"Ovviamente Runjaic conosceva il mio stile di gioco già dalla Polonia, avendo giocato molte volte uno contro l’altro e nonostante non mi conoscesse di persona. Ricordo sempre le sue squadre come difficili da affrontare, però la verità è che in Polonia non mi ha mai battuto e forse è proprio questo il motivo per cui mi ha voluto con sé in Italia. Ha grandi aspettative, vuole che con la mia esperienza riesca a leggere le situazioni in partita per aiutare la squadra. Non ho mai fatto tanti gol e assist in carriera, però i lanci lunghi sono sempre stati una caratteristica per tutte le squadre in cui ho giocato. Ho giocato in vari sistemi di gioco e in varie posizioni".

Che bilancio fa del suo primo anno e mezzo all'Udinese?

"Abbiamo fatto una buona stagione l’anno scorso, ma penso che possiamo fare ancora meglio. In Serie A ci sono tante squadre forti e che vogliono migliorare, ma con un buon inizio tutto è possibile. Mi piacerebbe contribuire con qualche gol e assist in più, so che ho giocato bene in alcune partite e voglio ripetermi, continuando a crescere. Sento di poter fare meglio dell’anno scorso".