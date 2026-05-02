Lutto nel mondo dello sport: è scomparso l'ex pilota di F1 e campione paralimpico Alex Zanardi

Il mondo dello sport piange Alex Zanardi. Si è spento all'età di 59 anni l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico simbolo di coraggio e resilienza. Segnato da un tragico incidente nel 2001, durante una gara nella categoria CART, perde entrambe le gambe ma la forza lo fa tornare in pista con l'handbike, sport dove conquisterà alle Paralimpiadi di Londra nel 2012 due medaglie d'oro nella cronometro e nella prova su strada e un argento nella staffetta mista.

Il 19 giugno 2020 un nuovo incidente questa volta durante una staffetta benefica in handbike organizzata a sostegno della lotta contro il Coronavirus. Nei pressi di Pienza perse il controllo del mezzo ed andò ad urtarsi contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. A gennaio 2021 riacquista la coscienza e a dicembre dello stesso anno ritornò a casa, al fianco della moglie Daniela e del figlio Niccolò, dove, in silenzio mediatico, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

Alla famiglia e agli amici di Alex Zanardi vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di TuttoMercatoWeb.com.