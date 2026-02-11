Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r), le pagelle: Noslin e Dele-Bashiru, via le critiche. Stona Orsolini

Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r), le pagelle: Noslin e Dele-Bashiru, via le critiche. Stona OrsoliniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:18Serie A
Yvonne Alessandro

Risultato finale: Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r)

BOLOGNA (a cura di Paolo Lora Lamia)
Skorupski 6 - Poco impegnato, ma quando capitano dei pericoli risponde presente. Come sul tiro al volo di Maldini, nel finale del primo tempo. Nel corso della lotteria dei rigori, invece, gli avversari in maglia biancoceleste si rivelano letali.

Zortea 6 - Spinge sulla destra con giudizio nel primo tempo, risultando invece più intraprendente dopo l'intervallo.

Vitik 6,5 - Con Lucumì forma un tandem che protegge al meglio la porta felsinea. Tra le migliori esibizioni stagionali, può trovare più spazio da qui a fine anno.

Lucumì 6,5 - Rude nei duelli difensivi, lascia ben poco agli attaccanti avversari. Grande sostanza fino a quando resta in campo. Dall'80' Helland sv.

Miranda 5 - Qualche distrazione sul piano difensivo, in un match in cui si propone meno del solito. Il pareggio di Noslin arriva a chiusura di un'azione sviluppata dalla sua parte.

Moro 6,5 - Segue come un'ombra Rovella, contribuendo a rendere sterile il giro palla tanto caro a Sarri. L'1-0 arriva da un suo calcio d'angolo, battuto alla perfezione. Out per infortunio dopo un quarto d'ora della ripresa. Dal 61' Freuler 6 - Ultimo scorcio di gara da diga del centrocampo, che non effettua giocate di alta scuola ma si fa sentire.

Ferguson 4,5 - Come accaduto altre volte quest'anno, risulta il più negativo. Spicca in questo senso il suo mancato contenimento di Dele-Bashiru, che poi consente a Noslin di realizzare l'1-1. A completare la sua serataccia, anche l'errore dal dischetto.

Orsolini 5 - Non è ancora nella sua migliore versione. Prova in più circostanze a scatenare il suo mancino, ma senza avere l'effetto sperato. Fallisce anche dagli 11 metri.

Odgaard 6 - Galleggia tra la trequarti e la mediana, giocando principalmente in posizione più arretrata rispetto al solito. Garantisce una buona dose di quantità. Dal 70' Sohm 5,5 - Dovrebbe dare freschezza e magari più inserimenti, ma non ha un impatto rilevante sulla partita.

Cambiaghi 5,5 - Inizio con diverse fiammate partendo da sinistra, con le quali tiene in apprensione la retroguardia laziale. La sua pericolosità, però, si affievolisce con il trascorrere del match. Dal 70' Bernardeschi 5,5 - Nei finale, non trova il guizzo sperato da Italiano scegliendo di metterlo in campo.

Castro 7 - Nel momento più delicato della stagione, il bomber rossoblù si carica la squadra sulla spalle. Lotta anche nella sua metà campo come il più agguerrito dei mediani se serve, ma sa anche essere letale sotto porta come quando spedisce in rete di testa sugli sviluppi di corner di Moro. Purtroppo per i felsinei, una prova a tratti commovente non basta. Dall'80' Dallinga 6 - Non ha chance negli ultimi metri, ma quantomeno realizza il suo rigore.

Vincenzo Italiano 5,5 - Prosegue il momento no del suo Bologna. La sfida si mette subito bene, ma non arriva il 2-0 per la limitata lucidità dei suoi negli ultimi metri. Inoltre come spesso accade viene pagata a caro prezzo un'ingenuità difensiva. Ora resta l'Europa League, oltre ad una classifica da rendere più accettabile.

LAZIO (a cura di Yvonne Alessandro)
Provedel 6,5 - Troppo ravvicinato e poco tempo per reagire alla spizzata di testa du Castro, esce in presa alta per allontanare traversoni spietati di Orsolini. Per uno specialista come lui ai rigori abbassa la saracinesca su Ferguson, Orsolini non lo impegna nemmeno.

Marusic 6,5 - Un soldatino diligente nei primi minuti, ottimo il lancio per pescare lo scatto di Dele-Bashiru per l’azione del pari.

Gila 6,5 - Coperture e marcature preventive, l’unica macchia Castro che lo brucia di testa. Ma la restante gara è di assoluto livello, da totem della difesa.

Romagnoli 6,5 - Quieto vivere fino al termine della stagione dopo un gennaio turbolento. Arriva sempre in anticipo, le palle in cielo sono tutte sue.

Pellegrini 5 - Orsolini è un cliente scomodo, ma quello che lo fa più penare è il treno merci Zortea. Perde tutti e gli 8 duelli a terra, così come 10 possessi. Ed è tutto dire. Dall’80 Nuno Tavares s.v.

Dele-Bashiru 6,5 - Stava per scappare a campo aperto, la trattenuta di Ferguson resta da rivedere. Si cala nei panni di assist-man con un traversone dosato perfettamente per Noslin. E rasenta la perfezione in accuratezza su passaggio. Il primo sussulto stagionale, che sia l’inizio di una rinascita?

Rovella 6,5 - Recupero pesantissimo, Moro lo segue come un’ombra per oscurare le trame di gioco. Quella bussola di centrocampo che mancava terribilmente alla Lazio. Costretto a uscire per batterie usurate. Dal 61’ Cataldi 6 - Potenza del motore diversa, meno propositivo ma puntuale nello sporcare traccianti velenosi a ridosso dell’area.

Taylor 6 - Un maratoneta per tutti i chilometri di campo coperti su e giù. In fase di rifinitura deve migliorare il dosaggio dei suggerimenti.

Isaksen 6,5 - Reattivo e brioso sulle seconde palle e nei servizi in area, un incubo ad occhi aperti per Miranda. Deve gestirsi con il giallo pendente sulla testa, procura l’ammonizione di Miranda con un controllo e immediato scatto da velocista. Spende tutto quello che ha. Dall’81’ Cancellieri s.v. - Generoso, ma per nulla incisivo.

Maldini 6 - Terza apparizione da titolare di fila. Coordinazione impeccabile e girata esteticamente pregevole, peccato che Skorupski neghi il gol. Un paio di spunti in solitaria e poco altro, Sarri lo toglie per avere altro in cambio. Dal 62’ Dia 5,5 - Maltrattato da Lucumi, come rimbalzare contro un pungiball, ha il merito di scoccare una stoccata da biliardo dal dischetto.

Pedro 6,5 - Zortea in chiusura è una spina nel fianco per gli sbocchi offensivi, grande spunto in Dal 45’ Noslin 7 - Scappa via a Zortea prima e Lucumi poi, sfilando alle spalle per avventarsi sul tap-in del pareggio. Si butta alle spalle le critiche di Torino e firma il terzo gol stagionale.

Maurizio Sarri 7 - Sfodera la carta Noslin bruciando a suo rischio e pericolo uno slot importante prima dell'intervallo, poi azzecca gli ingressi dei rigoristi infallibili (Nuno Tavares e Dia) nei 4 tentativi su 4 dal dischetto. Campioni in carica di Coppa Italia eliminati, applausi per la Lazio che può sperare ancora per l'Europa. E ora c'è l'Atalanta.

Articoli correlati
Polverosi sul CorSport: "Perché Italiano non ha cambiato la marcatura su Dele-Bashiru?"... Polverosi sul CorSport: "Perché Italiano non ha cambiato la marcatura su Dele-Bashiru?"
Bologna, Italiano: "Sul gol della Lazio l'unica nostra disattenzione, l'abbiamo pagata... Bologna, Italiano: "Sul gol della Lazio l'unica nostra disattenzione, l'abbiamo pagata cara"
L'analisi di Sarri dopo il Bologna: "Brutta prima mezz'ora, gap di velocità su uno... L'analisi di Sarri dopo il Bologna: "Brutta prima mezz'ora, gap di velocità su uno degli interni rossoblù"
Altre notizie Serie A
Tutti pazzi per Vergara, ma il Napoli per ora non lo blinda. L'ultimo rinnovo risale... Tutti pazzi per Vergara, ma il Napoli per ora non lo blinda. L'ultimo rinnovo risale a ottobre
A quali big l'Udinese ha soffiato Juan Arizala e Branimir Mlacic. E come li ha convinti... A quali big l'Udinese ha soffiato Juan Arizala e Branimir Mlacic. E come li ha convinti
Italia in seconda fascia: oggi il sorteggio per la Nations League, tutto quello che... Italia in seconda fascia: oggi il sorteggio per la Nations League, tutto quello che c'è da sapere
Non si può tornare indietro? Dan Ndoye frenato dal caos Nottingham. Già a gennaio...... Non si può tornare indietro? Dan Ndoye frenato dal caos Nottingham. Già a gennaio...
Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter... Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Bournemouth, riscattato Alex Jimenez dal Milan: il comunicato del club inglese UfficialeBournemouth, riscattato Alex Jimenez dal Milan: il comunicato del club inglese
Inter-Juve, il derby tra i due giganti di A: per fatturato, costo rosa e stipendi... Inter-Juve, il derby tra i due giganti di A: per fatturato, costo rosa e stipendi non hanno eguali
Domani Pisa-Milan, fu la prima di Sacchi. Galli: "Eravamo come il Bolero di Ravel"... Domani Pisa-Milan, fu la prima di Sacchi. Galli: "Eravamo come il Bolero di Ravel"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni
2 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
3 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
4 Lazio, Sarri: "Facile scegliere i rigoristi. Gruppo forgiato nelle difficoltà"
5 Quali sono ancora aperti nel mondo? Svizzera e Russia, si tratta ancora
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine top news n.1 L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?
Immagine top news n.2 Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Immagine top news n.4 Coppa Italia verso il suo atto conclusivo: quando, dove e fra chi si giocano le semifinali
Immagine top news n.5 Terremoto panchine: via De Zerbi dal Marsiglia e Frank dal Tottenham. Quale futuro per l'italiano?
Immagine top news n.6 Inter e Juventus si avvicinano al derby d'Italia con due recuperi importantissimi
Immagine top news n.7 Nemmeno la comfort zone rianima il Bologna: Italiano fuori ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti
Immagine news Serie B n.2 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Immagine news Serie C n.3 Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 A quali big l'Udinese ha soffiato Juan Arizala e Branimir Mlacic. E come li ha convinti
Immagine news Serie A n.2 Italia in seconda fascia: oggi il sorteggio per la Nations League, tutto quello che c'è da sapere
Immagine news Serie A n.3 Non si può tornare indietro? Dan Ndoye frenato dal caos Nottingham. Già a gennaio...
Immagine news Serie A n.4 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine news Serie A n.5 Bournemouth, riscattato Alex Jimenez dal Milan: il comunicato del club inglese
Immagine news Serie A n.6 Inter-Juve, il derby tra i due giganti di A: per fatturato, costo rosa e stipendi non hanno eguali
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori portieri dopo la 24ª giornata: Joronen prende il largo
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, primo contratto da pro per Karim Diop: accordo firmato fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori giocatori dopo la 24ª giornata: Ghedjemis insidiato da Joronen
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la Top11 della 24ª giornata: Cuppone is on fire. Palumbo trascinatore
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Yeferson Paz chiude la stagione dopo 56'. Lesione al crociato del ginocchio
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Palumbo (Palermo) avvicina Calò (Frosinone) in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Inghilterra blinda Thomas Tuchel: il CT ha prolungato il contratto di altro due anni
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Manzo: “Campionato falsato”. Sullo stadio: “Progetto più importante degli ultimi anni”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca la fuga
Immagine news Serie C n.4 Vicenza a +16 sul secondo posto. Gallo: "La vittoria sulla Pro Vercelli è un segnale forte"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul Citta
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, andata dei playoff: oggi la Juve affeonterà il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…