Il punto sulla B: meravigliosa Juve Stabia, cuore Palermo. Pescara in crisi

Il turno infrasettimanale ha riservato tantissime sorprese, con stravolgimenti in classifica e squadre che stanno attraversando momenti di grossa difficoltà. A partire dall’Empoli che, al netto dell’avvento di quel Dionisi che vinse il campionato nella stagione 2020-21, proprio non riesce a svoltare. Il vantaggio sulla Juve Stabia nel segno di Lovato lasciava presagire una serata finalmente tranquilla per il popolo biancazzurro, invece le vespe l’hanno completamente ribaltata grazie a un grande secondo tempo portandosi a +14 dalla zona a rischio e a 38 punti in graduatoria. Quanto basta per poter parlare di salvezza ormai raggiunta e della seria possibilità di giocarsi nuovamente i playoff: una grande impresa targata Lovisa-Abate, un tandem giovane ma con le idee chiarissime. Colpaccio anche del Modena. Sottil sembrava in bilico, invece i canarini hanno battuto il Venezia fermando la corsa della squadra che appariva più in forma dell’intero campionato cadetto. Uno 0-2 che non ammette repliche, una serataccia per i lagunari come ammesso anche dal tecnico Stroppa. Ma le sorprese non sono finite. Il Cesena conferma di vivere una costante involuzione e prende tre gol a Chiavari da una Virtus Entella che, per come gioca, meriterebbe un bottino di punti maggiore. Tre gol in tre gare per Cuppone e liguri che sperano di raggiungere la salvezza senza passare dagli spareggi.

Male, malissimo Longo e Donadoni: 0-0 tra Bari e Spezia nel deserto del San Nicola e un punto che sostanzialmente non serve a nessuno. La Carrarese conferma le difficoltà lontano dalle mura amiche e perde 1-0 a cospetto di un Padova rivitalizzato dal 3-3 di Castellammare e ora a +5 dalla zona calda. Se Caprari tornerà quello di Verona ne vedremo delle belle da qui a fine campionato. Pirotecnico e divertente pareggio tra Sampdoria e Palermo, gara a tratti di categoria superiore sia per intensità, sia per la partecipazione dei 25mila di Marassi. 0-1, 3-1 e pareggio finale dei rosanero, un cuore enorme da parte della formazione di Inzaghi che sta ritrovando la continuità necessaria per puntare alle prime due posizioni. Per i blucerchiati progressi sul piano del gioco, ma grosso demerito per aver staccato la spina con 20 minuti d’anticipo. Cade l’Avellino, complice una prova a tratti perfetta del Frosinone e la serata no di una difesa in enorme difficoltà. Il Partenio fischia, Biancolino resta in silenzio stampa e rischia seriamente di essere esonerato se non batterà il Pescara nel prossimo turno. I biancazzurri sembrano ormai destinati alla retrocessione, lontanissimi dalla salvezza diretta e dal quartultimo posto che significherebbe spareggi. Chissà che l’avvento di Insigne non possa permettere almeno di riaccendere la fiammella della speranza, lo meriterebbe un ds bravo come Foggia che ha fatto di tutto per ottimizzare il budget a disposizione senza pesare sulle casse della società. Nel frattempo il Catanzaro sbanca l’Adriatico nel segno di Iemmello. Un Castori ancora una volta stratega ferma il Monza sullo 0-0 testimoniando il gran momento di forma del Sudtirol: per i brianzoli altra prova incolore, raramente abbiamo visto la squadra esprimersi per quello che consentirebbe l’enorme potenziale a disposizione di mister Bianco. La Reggiana del post Dionigi, infine, dà un calcio alla crisi e vince 1-0 lo scontro diretto con il Mantova.

Risultati:

Sampdoria – Palermo 3-3: 50' Begic (S), 45'+2 [aut.] Abildgaard (S), 54' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90'+3 Ceccaroni (P)

Padova - Carrarese 1-0: 29' Lasagna

Pescara - Catanzaro 0-2: 30' Iemmello, 79' Alesi

Reggiana – Mantova 1-0: 9' Charlys

Venezia – Modena 0-2: 27' Tonoli, 30' Beyuku

Virtus Entella - Cesena 3-1: 26' Karic (E), 52' Cuppone (E), 77' Cerri (C), 83' Tirelli (E)

Sudtirol – Monza 0-0

Avellino – Frosinone 1-3: 16' Kvernadze (F), 26' Calò (F), 61' Cichella (F), 78' Enrici

Bari-Spezia 0-0

Empoli – Juve Stabia 1-2: 11' Lovato (E), 57' Leone (J), 64' Carissoni (J)

Classifica

Venezia 50

Frosinone 49

Monza 48

Palermo 45

Catanzaro 38

Juve Stabia 38

Cesena 37

Modena 37

SudTirol 30

Carrarese 30

Padova 29

Empoli 28

Avellino 28

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15