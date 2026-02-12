Lazio, Sarri e la frecciata alla Lega Serie A: "Poca intelligenza nel formulare i calendari"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria con il Bologna, successo che ha permesso ai biancocelesti di strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia: “Bella serata, abbiamo fatto un po’ di fatica nei primi 30 minuti poi siamo andati molto meglio. Ai rigori merito ai ragazzi perché sono andati sul dischetto con una lucidità non comune. Soddisfazione per il passaggio del turno, sono contento per tutta la nostra gente perché anche in una stagione difficile qualche soddisfazione la meritano".

"In trasferta i segnali postivi li diamo da tempo, abbiamo perso l'ultima gara fuori casa a San Siro contro il Milan ed era novembre. Un po’ risultati in trasferta li abbiamo fatti, chiaramente per noi questa è una settimana dura siamo fuori da sabato e rientreremo giovedì e sabato rigiochiamo contro una squadra che ha un doppio vantaggio contro di noi. Visto che anche l'Atalanta è in Coppa Italia non capisco perché non abbiano giocato anche loro questa settimana. Io nutro sempre pochissime speranze nell’intelligenza della Lega di Serie A nel formulare i calendari quindi vediamo se riusciamo ad arrivare alla terza partita in sei giorni in condizioni ottimali".

"Tifosi all'Olimpico per la semifinale? Se decidono di esserci è importantissimo, per noi è vitale ma non possiamo proiettarci ancora più in la. Le altre tre squadre rimaste sono anche più forti di noi. Prendiamo questa semifinale, mettiamola da parte e ora pensiamo all’Atalanta", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.