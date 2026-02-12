Inter e Juventus si avvicinano al derby d'Italia con due recuperi importantissimi

Manca sempre meno alla super sfida di sabato sera a San Siro. Un Derby d'Italia fra Inter e Juventus che pur non essendo decisivo potrebbe dire moltissimo sull'ultima parte della stagione e le dinamiche che potrebbe seguire. In caso di successo infatti l'Inter, oltre a sfatare il tabù delle vittorie contro le big, darebbe un ulteriore scossone al campionato. Contrariamente una vittoria della Juventus rilancerebbe le ambizioni bianconere e rallenterebbe la fuga di Lautaro e compagni.

Fra i padroni di casa c'è entusiasmo dettato ovviamente dalla classifica, ma anche dalle ultime provenienti dal campo. Con Calhanoglu in miglioramento, le notizie migliori arrivano da Denzel Dumfries. L'olandese nella giornata di ieri ha svolto parte del lavoro insieme al resto dei compagni alla Pinetina, segnale evidente di quanto il suo rientro si stia avvicinando come da lui stesso confermato nei giorni scorsi.

Recupero importante anche per la Juventus: alla Continassa ieri si è rivisto Francisco Conceiçao, allenatosi regolarmente in gruppo dopo i piccoli problemi dei giorni scorsi e quindi da considerarsi recuperato per il big match di San Siro. Lavoro personalizzato per Weston McKennie a causa di un taglio alla caviglia rimediato contro la Lazio, ma la presenza dello statunitense non sembra essere in dubbio.