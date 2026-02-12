Lazio, Cataldi: "In questi momenti dobbiamo unirci un po' di più, ci stiamo riuscendo"

Intervistato da Radio TV Serie A, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha analizzato così la vittoria ai rigori di ieri in Coppa Italia col Bologna: "Penso che venivamo da una buona partita fatta a Torino con la Juve, al di là del risultato ci è rimasto un po' d'amaro per aver preso il 2-2 agli ultimi secondi. Non era facile venire qua e fare una buona partita come abbiamo fatto. Siamo stati bravi a riprenderla dopo essere andati sotto, poi i rigori sono sempre una lotteria un po' particolare”.

Il leader della Lazio ha poi proseguito: "Siamo contenti che ci andiamo a giocare questa semifinale e io sono contento se la squadra fa bene. Penso che abbiamo fatto un buon calcio rispettando gli avversari, conosciamo il modo di giocare delle squadre di Italiano. Siamo arrivati qui con grande rispetto e umiltà. Dobbiamo rimanere umili perché in questi momenti bisogna unirsi un po' di più e penso che lo stiamo facendo”.