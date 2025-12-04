Bologna-Parma 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana (25’ st Pobega); Bernardeschi (35’ st Immobile), Fabbian (35’ st Odgaard), Rowe (25’ st Dominguez); Dallinga (25’ st Castro). A disp.: Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Miranda, Zortea, Moro, Orsolini, Cambiaghi. All.: Italiano
Parma (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi (10’ st Estevez); Britschgi, Keita, Ordonez (41’ st Hernani), Cremaschi (41’ st Djuric), Lovik; Ondrejka (1’ st Oristanio), Benedyczak (21’ st Cutrone). A disp.: Corvi, Rinaldi, Valenti, Valeri, Conde, Sorensen, Bernabé, Begic, Pellegrino, Almqvist. All.: Cuesta
Arbitro: Tremolada
Marcatori: 13’ Benedyczak (P), 38’ Rowe (B), 44’ st Castro (B)
Ammoniti: Cremaschi (P), Hernani (P), Pobega (B)