Bologna, Orsolini: "Abbiamo ritrovato il sorriso. Palladino bravo a ricompattarci"

L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato a DAZN al termine del match vinto dai rossoblu contro il Parma: "Dopo qualche rigore, ora comincio a capire come si calcia".

Si parla del dualismo con Bernardeschi, oggi lui ti ha spinto a tirare il rigore.

"Berna sta giocando di più ne ha già tirati un paio e io gli ho chiesto di lasciarlo. Sono dinamiche di campo: è importante non litigare. L'importante è fare gol e non creare dinamiche difficili. Sono tranquillo, ringrazio Berna e la squadra perché non era facile rientrare: non sono stato benissimo in questo periodo, ma sono contento di come la squadra ha reagito, del percorso che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così e ci toglieremo delle soddisfazioni".

Ti ricorda qualcosa questo periodo buono con Palladino? Che differenze e somiglianze trovi con le tue esperienze passate?

"Il mister è venuto con una certa fretta, perché avevamo iniziato male e non ha avuto tempo per stare a fare ragionamenti. Dovevamo vincere le partite, lui è stato bravo e ci siamo messi a disposizione. La bravura di Palladino è stata quella di ricompattare la squadra, che nel corso degli anni aveva fatto bene. In estate abbiamo perso diversi giocatori importanti, ma l'ossatura è rimasta. Sono tanti anni che sono qui e ne ho viste di situazioni. Mi sono divertito con Thiago Motta, con Italiano e ora spero di ritrovare quelle sensazioni anche con mister Palladino: i presupposti ci sono tutti. Non so dove potrà arrivare questa squadra: mi voglio e ci vogliamo divertire insieme. Abbiamo ritrovato il sorriso".

Pensi alla Nazionale?

"Dopo gli infortuni ho avuto altri pensieri. Rimane comunque un obiettivo, inutile nasconderlo. Ma la Nazionale passa da quello che faccio a Bologna. Bisogna recuperare quello che abbiamo lasciato a inizio stagione e poi la Nazionale si vedrà".