Pisa, Bianco dopo il Südtirol: "Dobbiamo mantenere la lucidità, abbiamo avuto ansia e fretta"

Paolo Bianco, tecnico del Pisa, commenta così il pareggio ottenuto in casa con il SudTirol.

“Sono stati più bravi loro nella gestione della palla. Alla prima occasione ci hanno fatto gol perché non ci avevano tirato mai in porta. Abbiamo avuto sempre troppa fretta quando abbiamo riconquistato palla, naturalmente l’arena spinge e i giocatori si sono fatti anche prendere la mano. Bisogna essere più lucidi. Peccato. La scelta del cambio è stata semplice, ho messo un giocatore offensivo in più, poi mi sono coperto dopo il gol e avevo bisogna di solidità dietro, ma siamo stati anche sfortunati. Oggi come quinto giocava Marras. Ci siamo presi anche dei rischi. Senza palla abbiamo fatto secondo me una buona fase di non possesso. Siamo stati bravi a subirlo poche volte. Dove non siamo stati bravi è stato la gestione della palla. Dobbiamo mantenere la lucidità perché abbiamo avuto ansia e fretta di andare in verticale. Abbiamo anche regalato 3-4 palloni. L’errore sul primo gol? Pittarello toglie il pallone a Confente. Dobbiamo lavorare di più sull’attenzione, sulla voglia di subire di meno. Il rigore? Non mi attacco a questo episodio, quest’anno va così. E’ un calcio diverso ed è la direzione arbitrale che è andata in questa direzione. Speriamo accada ad altri la prossima volta. Ci sono degli episodi in questo momento della stagione che non girano come dovrebbero”. Le sue parole riportate da sestaporta.news.