Il Cesena deve ritrovare la vittoria, l'Empoli sfatare il tabù 'Castellani'. Con un occhio all'andata

Un momento decisamente delicato per l'Empoli, attualmente undicesimo nella classifica di Serie B e con soli quattro punti di margine dalla zona playout: domani, alle ore 15:00, allo stadio 'Carlo Castellani' arriverà il Cesena, altra compagine in crisi di formazione, e con sette lunghezze di vantaggio dalla compagine toscana.

Tanti i richiami di questo match, che sembra essere abbastanza determinante per ambo le formazioni. Le mura amiche, infatti, sono divenute un tabù per i toscani, che non vincono in casa dallo scorso 29 novembre, quando rifilarono un secco 5-0 al Bari, ma più in generale la vittoria manca loro dal 10 gennaio, quando affrontarono chi? Il Cesena, ca va sans dire. Allora, in terra romagnola, vittoria di misura per la formazione di Dionisi, ma pur sempre vittoria, con tre punti in saccoccia. Per contro, il Cesena ha collezionato solo due successe - e ben sette sconfitte - negli ultimi nove match, situazione che pareva aver messo in bilico anche Michele Mignani, che in conferenza stampa si è però detto tranquillo: "Il confronto con i direttori è costante, ma la proprietà non l’ho sentita. Siamo consapevoli del momento e di lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Ma la situazione non è drammatica".

A ogni modo, oltre ogni realtà o apparenza, quelli di domani - se per una delle due arriveranno - non saranno tre punti normali. Il peso specifico del match è piuttosto alto.