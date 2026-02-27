Champions League, il programma degli ottavi: Atalanta in campo sempre alle 21
La UEFA, poche ore dopo il sorteggio di Nyon, ha reso note date e orari delle sfide degli ottavi di finale di Champions League, con l'Atalanta come unica italiana ancora in corsa che sfiderà il Bayern Monaco. Di seguito il programma completo:
GARE DI ANDATA
Martedì 10 marzo
Galatasaray-Liverpool ore 18.45
Atalanta-Bayern Monaco ore 21
Atletico Madrid-Tottenham ore 21
Newcastle-Barcellona ore 21
Mercoledì 11 marzo
Bayer Leverkusen-Arsenal ore 18.45
Bodo/Glimt-Sporting CP ore 21
PSG-Chelsea ore 21
Real Madrid-Manchester City ore 21
GARE DI RITORNO
Martedì 17 marzo
Sporting CP-Bodo/Glimt ore 18.45
Arsenal-Bayer Leverkusen ore 21
Chelsea-PSG ore 21
Manchester City-Real Madrid ore 21
Mercoledì 18 marzo
Barcellona-Newcastle ore 18.45
Bayern Monaco-Atalanta ore 21
Liverpool-Galatasaray ore 21
Tottenham-Atletico Madrid ore 21
Date e orari dettagliati dei quarti di finale, fa sapere la UEFA, saranno comunicate il prossimo 19 marzo al termine delle gare degli ottavi.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.