Roma, il divieto per le trasferte resta anche in Europa League: niente tifosi a Bologna

La Roma sfiderà il Bologna negli ottavi di finale di Europa League. A stabilirlo è stato il sorteggio di Maniche, che a Nyon ha accoppiato le due italiane, pronte a incontrarsi in Europa tra qualche settimana. Come riportato da gazzetta.it, i giallorossi al Dall'Ara dovranno fare a meno dei propri tifosi dopo la decisione da parte del Viminale, che il 20 gennaio scorso ha vietato ai residenti del comune della Capitale tutte le trasferte.

La UEFA non può mettere in discussione tale provvedimento e di conseguenza, almeno di clamorosi colpi di scena, non cambierà niente rispetto a quanto già accade in Serie A. Discorso diverso sarebbe stato nel caso in cui Gasperini e i suoi uomini se la fossero dovuta vedere contro il Genk: per il Belgio il divieto non vale e così nessuno avrebbe impedito l'esodo romanista. A Bologna si terrà lo stesso giorno, il 12 marzo, anche Virtus-Partizan Belgrado di basket, altro match a rischio.