Atalanta in corsa su tutti i fronti. Marzo di fuoco con 7 gare in 21 giorni: l'Inter tra Bayern e Bayern
Sette partite in 21 giorni. Pregi e difetti, se così vogliamo chiamarli, di giocare bene. E di andare avanti in tutte le competizioni. Quello di marzo, per l'Atalanta, può essere definito un vero e proprio calendario di fuoco: sette appuntamenti, di fatto, che vedranno impegnati i nerazzurri su tutti i fronti.
Unica italiana ancora in corsa. Complice la risalita in campionato alla guida di Raffaele Palladino, che pone l'Atalanta in una posizione diametralmente opposta rispetto allo scorso 22 novembre (ovvero con l'arrivo del neo allenatore), la squadra nerazzurra si trova adesso in una posizione di assoluto prestigio nel panorama del calcio italiano: l'Atalanta è infatti l'unica squadra italiana ancora in corsa per tutti gli obiettivi: ottavi di Champions, semifinali di Coppa Italia e possibilità di una qualificazione ad una coppa europea per la prossima stagione. Da qui, come detto, l'inevitabile tour de force di marzo fino alla sosta prevista per il 28/29.
L'Inter tra Bayern e Bayern. Si parte questa domenica (1 marzo) in trasferta contro il Sassuolo, tre giorni prima dell'andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio a Roma (4 marzo). Poi l'impegno casalingo con l'Udinese (8 marzo, da definire), che precede gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco di andata (10 o 11 marzo, da definire) e di ritorno (17 o 18 marzo, da definire), questi ultimi due inframezzati a loro volta dal big match di San Siro contro l'Inter (15 marzo, sempre da definire), Chiusura con Atalanta-Hellas Verona (22 marzo), prima appunto di addentrarsi nella sosta del campionato.
Atalanta, il calendario di marzo:
- Sassuolo-Atalanta (1 marzo, ore 15) - Serie A
- Lazio-Atalanta (4 marzo, ore 21) - Coppa Italia, andata semifinali
- Atalanta-Udinese (8 marzo, da definire) - Serie A
- Atalanta-Bayern Monaco (10 o 11 marzo, da definire) - Champions League, andata ottavi di finale
- Inter-Atalanta (15 marzo, da definire) - Serie A
- Bayern Monaco-Atalanta (17 o 18 marzo, da definire) - Champions League, ritorno ottavi di finale
- Atalanta-Verona (22 marzo, da definire) - Serie A
