Atalanta per l'impresa contro il Bayern: solo in 5 lo hanno già sfidato, Bakker il più vincente

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League ha messo di fronte Atalanta e Bayern Monaco. Alla Dea servirà un'impresa per qualificarsi ai quarti di finale, soprattutto perché una sfida del genere, insieme a quelle di campionato e Coppa Italia, causeranno stanchezza ai nerazzurri, che dovranno gestire tanti impegni in poco tempo.

Dando uno sguardo alla rosa a disposizione di Raffaele Palladino, soltanto 5 giocatori hanno già sfidato i bavaresi nel corso della loro carriera. Quello che li ha di più è Mitchel Bakker, seguito da Sead Kolasinac e Odilon Kossounou. Tutti e tre hanno un passato in Bundesliga, motivo per cui sono abituati al clima dell'Allianz Arena. Degli altri solo Nicola Zalewski e Raoul Bellanova, entrambi con un passato all'Inter, hanno avuto l'opportunità di partecipare a un match di questo livello. Di seguito tutti i dettagli:

Mitchel Bakker, 6 sfide contro il Bayern Monaco tra Bayer Leverkusen e PSG: 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte per un totale di 7 gol fatti e 14 subiti.

Sead Kolasinac, 5 sfide contro il Bayern Monaco con lo Schalke 04: un pareggio e 4 sconfitte per un totale di 2 gol fatti e 15 subiti.

Odilon Kossounou, 5 sfide contro il Bayern Monaco con il Bayer Leverkusen: una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte per un totale di 6 gol fatti e 13 subiti.

Nicola Zalewski, una sfida contro il Bayern Monaco con l'Inter: una vittoria per un totale di 2 gol fatti e uno subito.

Raoul Bellanova, una sfida contro il Bayern Monaco con l'Inter: una sconfitta per un totale di 0 gol fatti e 2 subiti.

Nel calcolo totale sono incluse solo le partite nelle quali i calciatori sono scesi almeno per un minuto in campo.