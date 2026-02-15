Bologna, Sartori: "C'è un po' di preoccupazione per il momento del calcio. Usciamone tutti insieme"

Giovanni sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro il Torino delle ore 18: "Bisogna provare ad uscire da questo periodo, se avessimo la ricetta l'avremmo già usata. Cerchiamo di stringerci tutti assieme e di stare attenti ai minimi particolari, magari basta un risultato positivo per uscirne. Siamo fiduciosi, abbiamo ancora l'Europa League ma intanto pensiamo a fare un risultato positivo questa sera".

Joao Mario e Sohm titolari, così come Bernardeschi...

"Ci aspettiamo qualcosa da tutti. Quando abbiamo costruito la squadra in estate abbiamo pensato a 23-24 titolari, chi gioca gioca, tutti faranno il massimo per ottenere un risultato positivo".

Il momento del calcio italiano, con tutte le sue polemiche, la preoccupa?

"Un po' di preoccupazione in generale c'è. Se pensi al mondo arbitrale, con un episodio come quello di ieri che ha fatto discutere e che farà discutere, o a una Nazionale che deve giocarsi uno spareggio, significa che qualche problema c'è. Speriamo di uscire tutti insieme da questa situazione".