Bologna-Sassuolo è 0-0 all'intervallo: tre occasionissime ma nessun gol

Primo tempo a reti inviolate ma non senza emozioni quello del Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo, terzultima partita della diciassettesima giornata di campionato. Prima fase di studio per le due squadre, che non hanno comunque mai rinunciato ad attaccate, fino a tre occasioni gol, due per i neroverdi e una per i felsinei nella fase centrale della frazione.

La prima palla gol è capitata sui piedi di Andrea Pinamonti, che ha sfruttato un corto passaggio all'indietro di Lucumì non riuscendo però a battere Ravaglia, bravo ad accorciare e a respingere con il piede destro, anche se l'attaccante di Grosso avrebbe potuto e dovuto fare meglio. Pochi minuti dopo occasionissima per il Bologna con Rowe che ha guidato un contropiede a tutto campo per poi servire sulla sua sinistra Dallinga: tiro a botta sicura dell'attaccante deviato da Muric ma prima che il pallone superasse la linea di porta è arrivato Idzes a salvare il risultato.

Infine un grande tiro a giro di Volpato ma il pallone è finito di pochissimo a lato, sfiorando il palo alla destra dello stesso Ravaglia. Occasioni molto importanti ma risultato ancora fermo sullo 0-0 con Vincenzo Italiano e Fabio Grosso che nella ripresa proveranno a portare a casa tre punti che sarebbero importantissimo per entrambe le squadre.