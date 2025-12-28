Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo chiude il 2025 al 10° posto, Bologna 7°
Il Sassuolo riprende il Bologna e strappa un punto al Dall'Ara grazie alla rete di Tarik Muharemovic, che ha rimesso le cose a posto dopo il vantaggio dei felsinei con Giovanni Fabbian.
Un risultato che lascia la squadra di Vincenzo Italiano al settimo posto, con 26 punti: resta sesto il Como di Fabregas. I neroverdi di Fabio Grosso chiudono invece il proprio magnifico 2025 con un altrettanto magnifico decimo posto in classifica, nonostante l'approccio alla Serie A da neopromossa. Vediamo di seguito la classifica aggiornata del campionato italiano, con ancora le gare Atalanta-Inter (stasera) e Roma-Genoa (lunedì) da giocare.
La classifica aggiornata della Serie A
1. Milan 35 (16 partite giocate)
2. Napoli 34 (16)
3. Inter 33 (15)
4. Juventus 32 (17)
5. Roma 30 (16)
6. Como 27 (16)
7. Bologna 26 (16)
8. Lazio 24 (17)
9. Atalanta 22 (16)
10. Sassuolo 22 (17)
11. Udinese 22 (17)
12. Cremonese 21 (17)
13. Torino 20 (17)
14. Cagliari 18 (17)
15. Parma 17 (16)
16. Lecce 16 (16)
17. Genoa 14 (16)
18. Hellas Verona 12 (16)
19. Pisa 11 (17)
20. Fiorentina 9 (17)