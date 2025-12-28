Atalanta, Zappacosta: "Convinti delle nostre potenzialità, vogliamo vincere la gara"

Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Il Natale è un po' particolare, perché sei sempre sul pezzo anche quando ti trovi in famiglia".

Volete sfatare il tabù Inter?

"Perdere non è mai bello, quello che conta stasera non sono le statistiche ma quello che facciamo in campo. Siamo convinti delle nostre potenzialità e proveremo a vincere la partita".

Cosa ha portato Palladino?

"Il mister ha riportato serenità ed entusiasmo, probabilmente era quello che stava venendo a mancare nell'ultimo periodo. Noi stiamo solo cercando di seguire quello che dice, ci sta dando una grossa mano e proveremo a fare del nostro meglio".