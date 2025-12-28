Atalanta, Zappacosta: "Convinti delle nostre potenzialità, vogliamo vincere la gara"
Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro l'Inter: "Il Natale è un po' particolare, perché sei sempre sul pezzo anche quando ti trovi in famiglia".
Volete sfatare il tabù Inter?
"Perdere non è mai bello, quello che conta stasera non sono le statistiche ma quello che facciamo in campo. Siamo convinti delle nostre potenzialità e proveremo a vincere la partita".
Cosa ha portato Palladino?
"Il mister ha riportato serenità ed entusiasmo, probabilmente era quello che stava venendo a mancare nell'ultimo periodo. Noi stiamo solo cercando di seguire quello che dice, ci sta dando una grossa mano e proveremo a fare del nostro meglio".
