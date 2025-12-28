Fabbian prima, Muharemovic poi: il Sassuolo blocca il Bologna. Al Dall'Ara è 1-1

Pareggio per 1-1 tra Bologna e Sassuolo nel derby emiliano giocato al Dall'Ara. Di Fabbian e Muharemovic, entrambe nel secondo tempo, le due reti che hanno deciso la partita, con le due squadre che possono comunque recriminare, chi per un motivo chi per l'altro.

Primo tempo senza gol ma con tre grandi occasioni. Due per il Sassuolo: la prima con Andrea Pinamonti che ha sfruttato un corto retropassaggio di Lucumì non riuscendo però a battere Ravaglia bravo a coprire lo specchio con il piede destro, anche se il centravanti neroverde avrebbe potuto e dovuto fare meglio. La seconda invece con un tiro a giro di Volpato che ha scheggiato il palo alla destra dello stesso Ravaglia. In mezzo grande occasione anche per il Bologna con Rowe che ha guidato un contropiede a tutto campo per poi servire sulla sua sinistra Dallinga: tiro a botta sicura dell'attaccante deviato da Muric ma prima che il pallone superasse la linea di porta è arrivato Idzes a salvare il risultato con l'aiuto di Cande.

Nella ripresa subito gol del Bologna: azione partita dalla destra con Orsolini che ha servito sulla corsa Zortea: cross passo e arretrato del terzino rossoblù che ha trovato al centro dell'area di rigore Fabbian abile a battere Muric con un destro di prima intenzione che non ha lasciato scampo al portiere neroverde. Al 63' però il Sassuolo ha poi pareggiato grazie a un colpo di testa di Muharemovic su azione di calcio d'angolo con il centrale difensivo ex Juventus che ha sfruttato al massimo una sciagurata uscita a vuoto di Ravaglia che non ha trovato il pallone.

Nel finale le due squadre hanno provato a vincere la partita, senza riuscirci e a niente sono serviti io cambi di Italiano che ha rivoluzionato il suo attacco inserendo Immobile, Castro, Dominguez e Odgard. L'occasione più grossa è però capitata a Fadera ma l'esterno del Sassuolo, a tu per tu con Ravaglia, ha sparato alto. 1-1 dunque al Dall'Ara.