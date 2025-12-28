Inter, Bergomi avvisa Luis Henrique: "Con l'Atalanta dia risposte, poi c'è il mercato"

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport ha analizzato le scelte di formazione dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu in vista della gara che inizierà a breve contro l'Atalanta.

Davanti tocca a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che per motivi fisici non hanno giocato spesso assieme in questa nuova stagione: "Soprattutto per quanto riguarda Thuram" - fa notare Bergomi - ", dopo lo Slavia è rimasto fuori un mese e dopo il rientro non ha ancora ritrovato la sua miglior forma", ha aggiunto.

Poi ha sottolineato che si aspetta molto in particolare da due giocatori: "Non mi sorprende la presenza di Zielinski, che sta veramente bene. A Bergamo poi l'Inter può capire, in un campo difficile, la personalità che ha. Lì vista l'assenza di Dumfries o il ragazzo darà risposte, o il club interverrà sul mercato".