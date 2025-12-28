Bologna-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Castro out, c'è Dallinga. Thorsvedt al suo posto

Sono ufficiali le formazioni di Bologna e Sassuolo, che scenderanno in campo alle ore 18 al Dall'Ara per disputare la diciassettesima giornata di Serie A. Queste le scelte dei due allenatori Italiano e Grosso:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Rowe, Fabbian, Orsolini; Dallinga. Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Candé, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.