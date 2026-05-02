L'ex Mudingayi critico: "Dal Bologna quest'anno ci si aspettava molto di più"

L'ex centrocampista del Bologna Gaby Mudingayi ha parlato ai taccuini di TuttoCagliari.net in vista della sfida fra rossoblù in programma al "Dall'Ara": "Bologna con troppi alti e bassi? Non c’è dubbio. Da Orsolini e compagni quest’anno ci si aspettava molto di più. Ma la stagione è andata come è andata. Ora però Italiano sa benissimo che è auspicabile concludere il campionato nel migliore dei modi, anche se non ci sono veri e propri obiettivi da raggiungere.

Anche perché c’è sempre una tifoseria da rispettare e da onorare. In più i calciatori sono consapevoli del fatto che in questo periodo dell’anno è fondamentale mettersi in vetrina e dimostrare il proprio valore in vista della stagione ventura. Infine, ogni professionista deve sempre fare il suo dovere fino in fondo.

Domenica assisteremo a una gara priva di pressioni e di ansie da classifica. Il che tra l’altro fornirà a Italiano e a Pisacane l’occasione di lanciare alcuni giovani che finora non hanno trovato grande spazio in serie A. Di questi tempi in Italia si parla tanto di valorizzazione dei prospetti futuribili, no? Ecco, ora che alcune formazioni non hanno quasi più niente da chiedere al campionato gli allenatori potranno mettere alla prova i loro talenti in erba, magari indigeni".