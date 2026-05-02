Separazione Ranieri-Roma, parla la figlia Claudia: "La gente scrive senza sapere"

"C'è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c'è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare". Si è espressa così sui social Claudia Ranieri, figlia dell'ormai ex Senior Advisor della Roma Claudio dopo varie ricostruzioni riguardo ai fatti che hanno portato al suo allontanamento dal club giallorosso.

Gelo tra Ranieri e Gasperini

Il punto di rottura tra Senior Advisor e tecnico è coinciso con le dichiarazioni di Ranieri prima della partita contro il Pisa. Riguardo alla scelta fatta in estate per la panchina, ha detto: "Abbiamo posto 5-6 allenatori, 3 non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta". Riguardo al mercato, che spesso non ha incontrato il gradimento del Gasp, ha risposto: "Tutti i giocatori che sono arrivati, li abbiamo scelti io e lui".

Dopo la partita, è arrivata la risposta di Gasperini in conferenza stampa: "Non c'è mai stata una contrapposizione, ho sempre battuto chiodo sul lavorare". Pochi giorni dopo, altre dichiarazioni riguardo alle parole di Ranieri: "Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c'è stato mai, dico mai, un tono diverso tra me e lui". Da lì in poi, è parso chiaro che i due non avrebbero potuto continuare insieme alla Roma nella prossima stagione: dopo i primi giorni in cui sembrava più probabile l'addio di Gasperini, ecco che i Friedkin hanno fatto la loro scelta.