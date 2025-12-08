Genoa, Vitinha e Colombo in ascesa, ma il club riflette: a gennaio un rinforzo in attacco?

Il Genoa si appresta ad affrontare la trasferta di Udine: oggi alle 18 la squadra di Daniele De Rossi affronterà l'Udinese al Bluenergy Stadium. Per il reparto avanzato sono in ascesa le quotazioni di Vitinha e Colombo: saranno loro a guidare il Grifone alla ricerca del gol.

Secondo quanto riporta il Secolo XIX però indipendentemente da quello che sarà il rendimento da qui in avanti dei due giocatori ci sarebbero delle riflessioni in atto da parte della dirigenza nell'ottica di assicurarsi dei rinforzi in vista del mercato di gennaio. Il quotidiano scrive che sembra chiaro che un rinforzo arriverà per dare più peso alla fase offensiva e più scelte al tecnico.

In vista della gara di oggi intanto il tecnico ha spiegato in conferenza: "Siamo riusciti a riportare l’umore all’altezza giusta. Dopo aver perso 4-0 non mi piace celebrare la partita precedente, però dobbiamo ricordarci che sappiamo qual è il nostro obiettivo principale e non possiamo permetterci di demoralizzarci. Abbiamo analizzato la partita quando eravamo 11 vs 11, credo sia la cosa più giusta: abbiamo sbagliato alcune cose, ma fatto anche delle buone cose. Abbiamo lavorato sul morale già dal giorno dopo, è importante" (leggi qui le sue dichiarazioni complete in conferenza stampa).