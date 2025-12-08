Avellino, lesione al soleo destro per Insigne: contro il Venezia non ci sarà

Alla fine l’attaccante Roberto Insigne salterà la sfida di questo pomeriggio contro il Venezia. Il giocatore infatti nell’ultimo allenamento ha accusato un problema muscolare e si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato “una lesione del muscolo soleo di destra”. Lo riferisce lo stesso club nel comunicato sui convocati in vista della gara contro i lagunari. Ci saranno invece sia Cosimo Patierno sia Raffaele Russo che erano in dubbio nei giorni scorsi.

Di seguito i convocati di mister Raffaele Biancolino e la situazione degli infortunati:

Portieri: Iannarilli, Daffara

Difensori: Missori, Cagnano, Marchisano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Manzi

Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Sounas, Besaggio

Attaccanti: Tutino, Patierno, Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico

REPORT

Marco Armellino: sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra.

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Roberto Insigne: in seguito ad un fastidio avvertito in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo di destra. Ha avviato il programma di terapie.

Alessandro Milani: ha avviato il programma di terapie in seguito alla lesione distrattiva al flessore destro.

Pasquale Pane: in seguito ad un fastidio avvertito in allenamento ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo ileo-psoas di sinistra. Ha avviato il programma di terapie.