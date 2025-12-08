Caos Liverpool, Salah a rischio convocazione per il match contro l'Inter

Non è un periodo semplice quello che sta attraversando il Liverpool e a peggiorare le cose ci si sono messe anche le parole di Mohamed Salah, che in zona mista ha gettato benzina sul fuoco, sorprendendo un po' anche per la tempistica delle sue dichiarazioni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le frasi da lui pronunciate potrebbero costargli la convocazione contro l'Inter.

Esiste infatti la possibilità che l'egiziano non parta con il resto della squadra per Milano, dove domani i Reds sfideranno la squadra di Cristian Chivu, reduce da una netta vittoria per 4-0 contro il Como in Serie A. La conferenza stampa da parte di Slot chiarirà sicuramente la situazione, ma in ogni caso è forse il momento in cui le parti sono più distanti da quando Salah gioca ad Anfield.

Lo sfogo di Mohamed Salah

"Non è accettabile che io finisca di nuovo in panchina, e non capisco perché stia succedendo a me. Mi sento gettato sotto un autobus nonostante tutto ciò che ho dato al club. Con Slot avevamo un buon rapporto, poi all’improvviso non c’è più. Sembra quasi che qualcuno non mi voglia nel club. Ho fatto tanto per il Liverpool. Non devo lottare ogni giorno per una posizione che mi sono guadagnato. Vedremo cosa succederà".