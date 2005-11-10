Derby della Via Emilia, Raffaele Palladino: una lunga militanza in gialloblù, ora la panchina del Bologna

Tra i grandi protagonisti del "Derby della Via Emilia" ci sarà sicuramente Raffaele Palladino, allenatore del Bologna che da quando è arrivato ha sbagliato pochissimo: 13 punti in 6 partite, la clamorosa vittoria contro il Milan e la rivitalizzazione di una squadra che con Tedesco sembrava giunta a capolinea dal punto di vista fisico e motivazionale. Ma se la carriera da tecnico del classe '84 di Mugnano di Napoli è legata ad altre piazze, quella da calciatore ha avuto forti tinte gialloblù

L'esperienza a Parma: quattro anni e mezzo, ma quanti infortuni

Nella lunga carriera da calciatore di Palladino, un pezzo importante ce l'ha sicuramente il Parma: dopo un inizio difficoltoso (24 presenze in tre anni, ndr) l'esterno napoletano diventa protagonista negli ultimi due anni, con un ruolo da titolare che viene intervallato dai soliti annosi problemi fisici che ne condizioneranno tutta la carriera (solo una volta sopra le 30 presenze, nel 2005, a Salerno). Alla fine, la sua esperienza nel Ducato dura quattro anni e mezzo, con 76 presenze e 13 gol. Lascia Parma nel 2015, anno del fallimento del club crociato dopo la cessione da Ghirardi da Taci e da Taci a Manenti.

L'esperienza a Bologna: breve ma già molto intensa

Solo sei partite in rossoblù, ma che partite: non ha vestito la maglia del Bologna da giocatore ma si è fatto subito amare dai tifosi rossoblù nelle veci di allenatore: i supporter temevano un'annata già compromessa in partenza e invece possono sognare visti i 14 punti in classifica, merito soprattutto delle 4 vittorie collezionate dal nuovo allenatore. E se vincesse anche il derby...