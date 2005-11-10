Bologna, Cambiaghi: "Ritrovato entusiasmo che mancava. Non ci montiamo la testa"

L'attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi ha parlato a DAZN a termine della sfida vinta sul campo del Parma: "Il mister oggi mi ha provato a mettere in una squadra offensiva e con un uomo in più. La scelta ha pagato, sono molto contento per la vittoria. E’ un gran tassello per noi, ci tenevamo a chiudere al meglio prima della sosta. La Nazionale è sempre un piacere, non vedo l’ora di andare”.

Era quattro anni che Theate non segnava con il Bologna

“Io non avevo giocato con lui, ma ho trovato un ragazzo d’oro e un giocatore fortissimo. Se lo merita”.

Un grandissimo rendimento nelle ultime partite, che sta succedendo?

“Secondo me abbiamo ritrovato l’entusiasmo che ci mancava. La squadra è sempre stata di un valore importante, a prescindere da chi è andato via. Sono arrivati giocatori importanti che hanno avuto bisogno di tempo, ci mancava un po’ di fiducia e l’abbiamo trovata. Vincere aiuta a vincere, ma non dobbiamo montarci la testa. C’è ancora tanto campionato da affrontare”.".