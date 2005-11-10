De Laurentiis: "Al Napoli non esiste nessun caso". Il Parma perde Romero: le top news delle 22

Il Como, reduce dallo scintillante 9-1 rifilato a Lens in Champions League, si prepara ad affrontare l'Inter nella sfida in programma a San Siro domani alle ore 18.00 e valida per l'11^ giornata di Serie A. Rispetto al match contro il Venezia, rientra De Paoli. Ancora out Kennedy oltre ai lungodegenti Kean, Jesus Rodriguez, Addai, Diao e Chalobah.

La lista completa

Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez

Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala, De Paoli

Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli

Attaccanti: Douvikas, Nico Paz,

Parma, per Romero lussazione acromion claveare

Brutte notizie per il Parma e per Gilardino: rischia di non essere lieve l'infortunio che ha frenato il colpo dell'estate crociata per l'attacco. David Romero ha infatti rimediato una lussazione acromion claveare alla spalla destra e potrebbe dover saltare diverse settimane di allenamenti. Quanto però non è ancora chiaro: dipende principalmente dal grado della lesione (classificazione di Rockwood) e dal tipo di trattamento (conservativo o chirurgico). Saranno sicuramente necessari nuovi esami strumentali più precisi, fa sapere Parmalive.com.

De Laurentiis: "Ho preferito bloccare la conferenza. In ritiro bisogna evitare distrazioni"

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio nel momento più delicato della stagione del Napoli. Dopo le pesanti sconfitte contro Juventus e Porto, che hanno portato a sette il numero di ko nelle prime quattordici partite, il presidente azzurro è intervenuto sul proprio profilo X per chiarire la situazione all'interno del club. Al centro del suo messaggio soprattutto la decisione di annullare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Lazio, una scelta che aveva alimentato ulteriori interrogativi sul clima a Castel Volturno, considerata anche la tempistica, coi giornalisti già presenti al Training Center e l'annuncio a dieci minuti dall'inizio. Il patron partenopeo ha voluto innanzitutto smentire l'esistenza di un caso interno, rivendicando la decisione di cancellare l'appuntamento con i giornalisti: "In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l'ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni".