Bologna, Di Vaio: "Con Palladino ci aspettavamo un cambio di rotta, grande lavoro"

Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro il Monza valido per la 10^ giornata di Serie A.

Com'è andata la trattativa per Mbangula?

"E' stata l'ultima operazione, dopo quella di Rowe in uscita che non volevamo fare. Sul mercato abbiamo sondato un po' di esterni d'attacco, l'ultimo giorno è sempre difficile. Mbangula era in uscita lo seguivamo tanto alla Juve, sapevamo che in Italia aveva fatto vedere cose importanti e l'abbiamo portato da noi".

10 punti in 5 partite con Palladino: ve lo aspettavate?

"Ci aspettavamo un cambio di rotta, il mister col suo staff sta facendo un grande lavoro. Adesso abbiamo 2 partite, che ci possono dare punti per tirarci fuori ancora di più dalla situazione in cui ci eravamo messi. Testa a oggi e andiamo avanti".