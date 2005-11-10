Milan, Cardinale: "Ho guardato tutti i giocatori negli occhi: vogliono vincere"

Il patron di RedBird e del Milan, Gerry Cardinale, nella sua intervista rilasciata dopo la cena con i grandi ex del passato rossonero, ha parlato anche del momento della squadra in vista del derby di questa sera contro l'Inter, tracciando la strada da seguire per il presente e anche per il futuro: "Dobbiamo restare uniti. Tutti, i tifosi, la stampa, tutti devono supportare il Milan, uniamoci e rendiamo questo possibile. Ruben sta facendo un ottimo lavoro, ho fatto un'ottima scelta. Gli importa davvero.

Sta allenando, sta facendo da mentore e ti dirò, ho incontrato ognuno dei giocatori, vogliono vincere. Li ho guardati negli occhi e ti sto dicendo che vogliono vincere. È solo una questione di tempo. O vuoi vincere, o non vuoi vincere. Io voglio vincere, i ragazzi lo vogliono così come Amorim".