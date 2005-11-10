Serie B, i parziali della 10ª giornata: avanti Sudtirol e Cremonese, 0-0 tra Modena e Mantova

Sono finiti i primi tempi di tutte e tre le gare che hanno aperto il decimo turno di Serie B. Avanti il Sudtirol di Possanzini, che contro il Cesena ha chiuso la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rispoli. Stesso risultato anche allo Zini, dove la Cremonese è passata in vantaggio contro il Benevento poco prima dell'intervallo grazie al gol di Berti. 0-0, invece, al Braglia tra Modena e Mantova.

Programma del turno

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre

Cremonese-Benevento 1-0

44' Berti (C).

Modena-Mantova 0-0

Südtirol-Cesena 1-0

23' Rispoli (S).

Ore 17.15 - Catanzaro-Padova

Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella

Domenica 1 novembre

Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli

Ore 15.00 - Avellino-Pisa

Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese

Ore 19.30 - Palermo-Vicenza