Serie B, i parziali della 10ª giornata: avanti Sudtirol e Cremonese, 0-0 tra Modena e Mantova
Niccolò Righi
Sono finiti i primi tempi di tutte e tre le gare che hanno aperto il decimo turno di Serie B. Avanti il Sudtirol di Possanzini, che contro il Cesena ha chiuso la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Rispoli. Stesso risultato anche allo Zini, dove la Cremonese è passata in vantaggio contro il Benevento poco prima dell'intervallo grazie al gol di Berti. 0-0, invece, al Braglia tra Modena e Mantova.
Programma del turno
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 10ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Cremonese-Benevento 1-0
44' Berti (C).
Modena-Mantova 0-0
Südtirol-Cesena 1-0
23' Rispoli (S).
Ore 17.15 - Catanzaro-Padova
Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella
Domenica 1 novembre
Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli
Ore 15.00 - Avellino-Pisa
Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia
Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese
Ore 19.30 - Palermo-Vicenza