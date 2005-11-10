Virtus Entella, Chiappella ne convoca 23 per il derby ligure contro la Sampdoria: la lista
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Niccolò Righi
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Oggi alle 15:04Serie B
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31.10.2026 15:04Serie B
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© foto di Federico Serra
Manca sempre meno al fischio di inizio del delicatissimo derby ligure tra la Sampdoria e la Virtus Entella, match valido per la decima giornata del campionato di Serie B in programma questa sera a partire dalle 19:30 a Marassi. Per l'occasione, il tecnico della formazione della squadra ospite Andrea Chiappella ha reso nota la lista dei ventitré calciatori convocati per il match.
Sampdoria-Entella, i convocati di Chiappella
Portieri: D'Alterio, Del Frate, Torrielli.
Difensori: Tiritiello, Marconi, Alborghetti, Motolese, Previtali.
Centrocampisti: Annoni, Benedetti, Costa, Di Mario, Felippe, Franzoni, Kritta, Mezzoni, Squizzato, Turricchia, Vignali.
Attaccanti: Corona, Cuppone, Guiu, Tirelli.
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