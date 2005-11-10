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Lazio leader, Frosinone sorpresa e Inter in controtendenza: ecco chi resta più minuti in vantaggio

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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 13:23Serie A
31.10.2026 13:23Serie A
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Nel dettaglio il minutaggio in cui ogni squadra di Serie A è riuscita a restare in vantaggio nelle nove partite fin qui disputate
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La forza di una squadra non si misura soltanto nella capacità di segnare e conquistare punti, ma anche in quella di gestire il vantaggio e resistere alla pressione degli avversari. Un indicatore interessante, in questo senso, è rappresentato dai minuti trascorsi avanti nel punteggio: dopo le prime nove giornate di campionato, i numeri raccontano chi ha saputo prendere in mano le partite, chi ha sorpreso e chi, invece, ha faticato maggiormente a dettare il ritmo.

Domina Lazio, super Frosinone, 'sorpresa' Inter

Non stupisce che a dominare sia la Lazio di Gennaro Gattuso, capolista del campionato e unica squadra ad aver trascorso in vantaggio oltre il 50% dei minuti fin qui giocati: ben 456 su un totale di 810. Alle sue spalle c'è la grande sorpresa di questo avvio di stagione, ossia il Frosinone di Max Alvini, avanti nel punteggio per ben 400 minuti. Per chiudere il podio si resta nel Lazio, dove la Roma di Gasperini è stata in vantaggio per 378 minuti. "Minimo" sforzo e massima resa per l'Inter, ritrovatasi spesso a inseguire e che è ultima per minuti in vantaggio tra le prime sei (290'). Il crollo della Juventus lo si vede anche da questa speciale classifica, che vede i bianconeri soltanto dodicesimi alle spalle anche di squadre come Bologna, Cagliari e Genoa. Chiudono la classifica, infine, Venezia e Parma, rimaste avanti nel punteggio per la miseria di 48 e 42 minuti.

I minuti in vantaggio di ogni squadra

Questi, nel dettaglio, i minuti in cui ogni squadra è rimasta in vantaggio:

Atalanta - 250 minuti
Bolgona - 226 minuti
Cagliari - 227 minuti
Como - 298 minuti
Fiorentina - 125 minuti
Frosinone - 400 minuti
Genoa - 232 minuti
Inter - 290 minuti
Juventus - 219 minuti
Lazio - 456 minuti
Lecce - 131 minuti
Milan - 333 minuti
Monza - 112 minuti
Napoli - 280 minuti
Parma - 42' minuti
Roma - 378 minuti
Sassuolo - 109 minuti
Torino - 218 minuti
Udinese - 127 minuti
Venezia - 48 minuti

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