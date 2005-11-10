Serie C, 12ª giornata: undici match in programma. In campo Bari, Catania e Pescara
Luca Bargellini
Dopo le vittorie di AlbinoLeffe e Reggiana nei due anticipi di ieri, oggi sono ben undici le gare valide per la 12ª giornata di Serie C in calendario.
In particolare, nel Girone A scenderà in campo il Trento, seconda forza del raggruppamento, sul campo dell'Ospitaletto, mentre nel Girone B scontro caldo in ottica playoff fra Pescara e Torres. Infine nel Girone C scenderanno in campo tre big: il Catania sul campo dell'Audace Cerignola, il Bari che ospiterà al 'San Nicola' la Scafatese e la Casertana che andrà a far visita al Giugliano.
Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Ospitaletto-Trento
Ore 17:30 - Giana Erminio-Alcione Milano
Domenica 1 novembre
Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Treviso
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
Classifica: Cittadella 27, Trento 23, Union Brescia 22, Arzignano Valchiampo 20, Treviso 19, Ospitaletto 18, Albinoleffe 17*, Pergolettese 17*, Alcione 15, Lecco 14, Desenzano 13, Lumezzane 12, Carpi 12, Pro Vercelli 12, Giana Erminio 11, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 7, Renate 5
* una gara in più
GIRONE B
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Pescara-Torres
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 17:30 - Vado-Grosseto
Domenica 1 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Ravenna-Pineto
Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare
Classifica - Spezia 29, Ravenna 23, Grosseto 22, Reggiana 20*, Pescara 18, Torres 18, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16, Perugia 16, Campobasso 15, Vado 15, Atalanta U23 15, Latina 14, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10*, Ostiamare 9, Pianese 9, Gubbio 7, Vis Pesaro 4
* una gara in più
GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Catania
Ore 14:30 - Bari-Scafatese
Ore 14:30 - Giugliano-Casertana
Ore 14:30 - Sorrento-Altamura
Ore 17:30 - Barletta-Monopoli
Ore 17:30 - Cavese-Picerno
Domenica 1 novembre
Ore 12:30- Cosenza-Inter U23
Ore 14:30 - Salernitana-Savoia
Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia
Classifica: Potenza 26, Bari 21, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 18, Audace Cerignola 17, Inter U23 17, Scafatese 17, Casertana 17, Cavese 15, Picerno 15, Casarano 14, Salernitana 14, Foggia 14, Altamura 12, Barletta 11, Savoia 11, Giugliano 10, Cosenza 6, Crotone 1°
° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva