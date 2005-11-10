Perché l'Atalanta ha speso 35 milioni (più bonus) per Rowe? C'entra un altro club italiano

Perché l'Atalanta ha deciso di spendere 5 milioni di prestito più 30 di riscatto obbligatorio più 5 di bonus per Jonathan Rowe? La domanda è lecita vedendo il contributo che l'attaccante inglese sta dando ai nerazzurri: zero gol e zero assist finora. Considerando che il Bologna ne aveva spesi circa 20 - fra acquisto e commissioni - e le prestazioni avevano portato a otto gol (di cui quattro in Europa League) e cinque assist, era difficile pensare di raddoppiare l'investimento in una sola stagione.

I motivi del suo acquisto

Al netto della qualità di Jonathan Rowe, che attualmente non è in discussione, è uno degli acquisti più costosi della Serie A. Anzi, è il più pagato dall'Atalanta nel corso della sua storia, superando Scamacca e Traorè: per il maliano erano stati investiti circa 31 milioni di euro - 28 più bonus - ed è ceduto in prestito da anni senza nessuna intenzione di valorizzarlo.

La genesi dell'acquisto di Rowe deriva dalla Roma. Perché Gian Piero Gasperini lo aveva indicato come un ottimo acquisto alla sua dirigenza, con Tony D'Amico che lo aveva trattato per diverso tempo senza arrivare a dama. Invece l'Atalanta ha messo sul tavolo i soldi per concludere la trattativa, mentre i giallorossi sono rimasti a bocca asciutta (e per ora è andata bene così).