Vicenza, Gallo: "Affrontiamo il Palermo per vincere consci che hanno speso 30 milioni sul mercato"

Nel giorno di vigilia della sfida tra il Palermo e il Vicenza, il tecnico della formazione veneta Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa: "Non è vero che non c’è niente da perdere, ci sono in palio tre punti, l’abbiamo preparata nel migliore nei modi e dobbiamo affondarla come le ultime due. La condizione fisica? Qualche cambio in più ci sarà perché è la terza partita e devo fare i conti con il dispendio di energie, andiamo a giocare la nostra partita nel miglior modo possibile consapevoli della forza del Palermo. Di scontato non c’è nulla altrimenti uno non andrebbe nemmeno".

Vedremo un Vicenza aggressivo o rischierebbe troppo?

"Penso che alla decima un’idea sugli avversari ci sia, ci sono giocatori forti in tutte le squadre, dobbiamo portare avanti la nostra idea prendendoci i rischi. Con l’Avellino ad esempio abbiamo preso gol su ripartenza. Che tema tattico ci sarà? Bisogna essere puliti quando si è in possesso di palla, considerando il loro valore nelle ripartenze a campo aperto. Cosa vorresti rivedere di martedì o cosa migliorare? La squadra ha capito cosa serve, poi capita anche di perdere ma siamo rimasti in partita fino alla fine. Ci sono avversari più o meno forti, martedì siamo riusciti a metterli in difficoltà e solo a causa di due errori siamo andati a perdere".

Come stanno gli indisponibili?

"Brighenti sta bene. Centrocampo? Stanno bene Zonta, Carraro e Rada, non dico niente di più sulla formazione"

Cosa le fa più paura del Palermo?

"Ha speso più di 30 milioni per fare la squadra, ha giocatori di talento e forza fisica, Vavassori e Johnsen stanno facendo bene, c’è qualche altro che ho già allenato e conosco il loro valore".