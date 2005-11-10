Ostiamare, D’Astolfo suona la carica: “Siamo in difficoltà Mi aspetto di più da tutti”

Quaranta giorni senza vittorie, due sconfitte consecutive e la necessità di ritrovare risultati e fiducia. L'Ostiamare sta attraversando il primo momento complicato della propria stagione in Serie C, ma in casa biancoviola non c'è intenzione di mettere in discussione il percorso intrapreso. A fare il punto è il direttore sportivo Adriano D'Astolfo, con all'orizzonte la trasferta contro il Livorno.

La crisi di risultati e la fiducia nel progetto

Il direttore sportivo non nasconde il momento attraversato dalla squadra, ma invita a considerarlo anche alla luce del percorso di una società neopromossa, chiamata a misurarsi con una categoria nuova. "Viviamo un momento di difficoltà nei risultati - si legge su TuttoC.com -, ma lo avevamo messo in preventivo", spiega D'Astolfo, sottolineando come il lavoro quotidiano non sia cambiato: "Abbiamo lavorato come sempre, cercando di migliorare alcune cose che non ci stanno riuscendo e che si possono perfezionare solo lavorando sul campo".

Il dirigente ribadisce soprattutto la volontà del club di proseguire lungo la strada tracciata, senza farsi condizionare dalle prime difficoltà: "L'Ostiamare è una società che ha programmato e ha ottenuto in breve tempo un risultato storico, da parte della società non c'è nessuna intenzione di interrompere la programmazione in atto".

Un percorso che richiede pazienza e capacità di adattamento. D'Astolfo ricorda infatti che il campionato presenta difficoltà non sempre prevedibili: "In questo campionato non ci sono gare facili, anzi, a volte è più facile fare la prestazione contro avversari blasonati".

La trasferta di Livorno e la richiesta al gruppo

Il prossimo impegno metterà l'Ostiamare di fronte al Livorno, una piazza importante del Girone B. D'Astolfo riconosce il valore dell'avversario, ma non intende partire battuto: "Livorno è una piazza importantissima, la squadra è ben allenata e noi andremo lì per fare la nostra partita".

La preparazione della gara è stata accompagnata da un'analisi approfondita delle difficoltà che attendono i biancoviola. Adesso, però, spetta alla squadra tradurre il lavoro in campo: "In settimana abbiamo analizzato tutto, c'è la consapevolezza del campionato in cui ci troviamo e delle difficoltà che si porta dietro. Sta a noi dimostrare di essere all'altezza".

Il messaggio più diretto del direttore sportivo è rivolto a tutto l'ambiente, a partire da se stesso: "Mi aspetto di più da tutti, compreso da me stesso". D'Astolfo si dice comunque soddisfatto del gruppo e della rosa costruita, con la convinzione che soltanto attraverso un lavoro condiviso sarà possibile uscire dal momento negativo: "Sono contento del gruppo e di quello che abbiamo allestito, lavoreremo tutti insieme per uscire da questa situazione e prendere qualche punto in più".

Mercato di gennaio, la società non chiude la porta

Inevitabile anche un passaggio sulle possibili operazioni nella finestra invernale. Il direttore sportivo conferma che l'attenzione sulle opportunità di miglioramento è costante, senza però anticipare interventi già definiti: "Il lavoro è continuo, guardiamo sempre dove e come si può migliorare, la società mi darà modo di perfezionare la rosa se ce ne sarà bisogno".

La priorità resta dunque quella di valorizzare le risorse attualmente a disposizione, mantenendo aperta la possibilità di intervenire qualora emergessero necessità specifiche. D'Astolfo, in ogni caso, sottolinea la serietà del contesto nel quale si sta lavorando: "Qui c'è grande serietà e grande voglia di raggiungere il nostro obiettivo".

Una neopromossa chiamata a calarsi nella categoria

Infine, il ds respinge l'idea che il gruppo possa essere condizionato dai risultati della precedente stagione e dal cambio di prospettiva imposto dal salto di categoria. Una parte consistente della rosa è stata confermata, ma sono arrivati anche diversi nuovi elementi: "Nel gruppo non si parla dello scorso anno perché siamo consapevoli che stiamo vivendo un'altra storia, in un altro campionato".

La consapevolezza di essere una neopromossa è un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dell'Ostiamare: "Siamo una neopromossa e dobbiamo calarci nella categoria, sicuramente ci siamo più di due mesi fa ma dobbiamo lavorare ancora di più". Il messaggio di D'Astolfo è chiaro: nessuna intenzione di rinnegare il progetto, ma la necessità di alzare il livello del rendimento collettivo per superare le difficoltà e tornare a fare punti.