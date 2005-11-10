31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli

Il 31 ottobre del 2004, allo stadio San Filippo di Messina, è in programma il derby dello stretto. Di fronte ci sono il Messina di Bortolo Mutti e la Reggina di Walter Mazzarri. I peloritani sono la grande sorpresa dell'inizio del campionato, anche grazie a giocatori di altissimo livello: in porta Storari, in difesa Zanchi, Aronica e l'iraniano Rezaei. A centrocampo Coppola e Donati, esterno sinistro Parisi. Davanti Di Napoli e Zampagna, con Nick Amoruso come possibile cambio. Dall'altra parte ci sono Mesto e Mozart, Paredes e Nakamura, ma anche Borriello e Bonazzoli.

Battaglia vinta

Alla mezz'ora è Emiliano Bonazzoli a sbloccare la gara per i calabresi, che sembrano disporre della gara a piacimento, almeno fino al minuto sessantaquattro: Zampagna insacca il pareggio e fa cambiare direzione alla partita. A un quarto d'ora dalla fine sarà Arturo Di Napoli a concludere la rimonta: due a uno per il Messina e Mazzarri rischia la panchina, riuscendo però a convincere Foti a non esonerarlo.

Messina - Reggina 2-1

Marcatori: 32’ E. Bonazzoli, 64’ Zampagna, 74’ Di Napoli

MESSINA

Storari; Zanchi, Aronica, Rezaei; D’Alterio (46’ I. Iliev), Coppola, Sullo (61’ Yanagisawa), Donati, Parisi; Di Napoli, Zampagna (70’ Amoruso).

Allenatore: Bortolo Mutti

REGGINA

Pavarini; Cannarsa, I. Franceschini, Zamboni; Mesto (85’ Dionigi), C. Paredes, Mozart, G. Colucci (75’ Ganci), Balestri; Nakamura (75’ Borriello); E. Bonazzoli.

Allenatore: Walter Mazzarri