"Liberate la Sampdoria", Genova tappezzata di striscioni dei tifosi contro la società

Il malcontento della tifoseria della Sampdoria torna a farsi sentire con forza a Genova. Come mostrato dalle immagini raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, nelle ultime ore sono comparsi numerosi striscioni di contestazione nei confronti della società, affissi in diversi punti della città, dal centro ai quartieri periferici, passando per il Ponente, il Levante e la Val Polcevera. Tra le zone interessate anche Bogliasco e il Ponte Monumentale, dove sono stati esposti messaggi "Liberate la Sampdoria", che testimoniano la crescente insofferenza del popolo doriano nei confronti della proprietà e della gestione societaria.

Corteo verso lo stadio prima del derby con l'Entella

La protesta non si limiterà agli striscioni. Il tifo organizzato ha infatti chiamato a raccolta i sostenitori blucerchiati per un'iniziativa prevista nel pomeriggio. Alle 16.30, i gruppi della Sud e Federclubs hanno dato appuntamento ai tifosi a Corte Lambruschini, da dove partirà un corteo diretto verso lo stadio. Un'iniziativa pensata per portare la contestazione anche nelle strade, dando ulteriore visibilità alla posizione della tifoseria organizzata.