Prima Varela, poi Pobega: 1-1 tra Bologna e Monza dopo i primi 45 minuti

1-1 all'intervallo tra Bologna e Monza nel primo anticipo della decima giornata di Serie A. A decidere la sfida, dopo i primi 45 minuti, sono state le reti del solito Varela, arrivato a quota nove gol in campionato, e di Pobega, al secondo centro dopo quello contro l'Inter.

Monza subito in vantaggio

La prima svolta della partita è arrivata dopo appena cinque minuti, con l'arbitro Zanotti che ha assegnato un calcio di rigore a favore degli ospiti per un fallo di Theate su Dany Mota. Dopo un check piuttosto lungo del VAR il direttore di gara ha assegnato il penalty, realizzato poi ala perfezione da Gustavo Varela con il piatto destro.

Reazione dl Bologna e pareggio alla mezz'ora

La squadra di Raffaele Palladino non ha però accusato il colpo e si è messo subito a testa bassa alla ricerca del pareggio, arrivato poi al 32'. Calcio d'angolo dalla sinistra di Miranda che ha trovato Pobega all'interno dell'area di rigore, con il centrocampista che ha battuto Tornqvist con un bellissimo tiro di sinistro al volo. Nel finale di tempo meglio il Bologna, che ha provato a chiudere la prima frazione in vantaggio senza però riuscirci. 1-1 dunque all'intervallo.