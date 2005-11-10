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Chi sono gli allenatori di Serie A che rischiano di più in questo turno di campionato

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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 07:57Serie A
31.10.2026 07:57Serie A
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Si riparte oggi con la sfida delle 15.00 tra Bologna e Monza. Alle 18 Udinese-Roma, poi in serata il derby della Madonnina
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Senza sosta. La Serie A riparte quest'oggi con le prime tre sfide valide per la decima giornata di Serie A. Alle 15 il Bologna di Raffaele Palladino ospiterà il Monza di Ivan Juric, alle 18 a Udine inizierà la partita tra i padroni di casa e la Roma terza in classifica. Poi in serata la sfida delle sfide, uno dei due match più attesi di questo turno di campionato: Milan-Inter. Sarà un week-end non banale per continuare a delineare le posizioni in vetta e in coda alla classifica, ma quali sono gli allenatori che si approcciano a questo turno con più pressioni di altri? E quali rischiano il posto?

Runjaic e Spalletti sotto osservazione

A Udine resta sempre sotto osservazione la posizione di Kosta Runjiaic. Dopo la brutta sconfitta col Lecce il tecnico tedesco è stato confermato anche un po' a sorpresa, ma l'impressione adesso è che si stia tirando fino alla sosta per poi fare delle valutazioni complessive: col Parma nell'ultimo turno la squadra bianconera è tornata a muovere la classifica con uno scialbo 0-0 dopo sei sconfitte di fila, ma la classifica resta più che preoccupante. Decisamente peggiore rispetto a quella di un anno fa.

A Torino c'è il caso Luciano Spalletti. Domani contro il Napoli, a un anno esatto dall'esordio sulla sua panchina della Juventus, il manager di Certaldo si gioca il posto. Per ora la società si è schierata apertamente dalla sua parte mandando in ritiro la squadra, mentre la piazza chiede a gran voce il ritorno di Antonio Conte. E' evidente però che si tratti di una situazione provvisoria, che i bianconeri giù a undici punti dalla vetta e settimi in classifica dopo nove turni rappresentino una grossa anomalia.

Vanoli e Sarri sotto pressione

Ci sono poi gli allenatori sotto pressione, nello specifico due tecnici che lunedì sera hanno dato vita a un 2-2 al Franchi di Firenze: da un lato Paolo Vanoli, allenatore subentrato a Fabio Grosso che per ora non è riuscito a dare una svolta alla Fiorentina. Dall'altro Maurizio Sarri, altra scelta estiva: l'Atalanta in questo tumultuoso avvio di stagione s'è sempre e comunque schierata dalla sua parte, ma questi risultati anche in una stagione di transizione sono davvero troppo modesti per quella che è diventata la realtà bergamasca.

Alberto Gilardino, tre sconfitte e un pareggio da quando è subentrato, è stato confermato la scorsa settimana da Cherubini. Lo stesso ha fatto Cardinale con Amorim qualche ora fa. Per gli altri per ora tutto tace, anche per quel Massimiliano Allegri che non ha conquistato più punti di Spalletti ma che può contare sulla piena fiducia di Aurelio De Laurentiis.

Chi ha già cambiato allenatore in Serie A

Quarta giornata - Paolo Vanoli subentrato a Fabio Grosso alla guida della Fiorentina.
Quinta giornata - Raffaele Palladino subentrato a Domenico Tedesco alla guida del Bologna.
Sesta giornata - Alberto Gilardino subentrato a Carlos Cuesta alla guida del Parma.
Settima giornata - Davide Nicola subentrato a Giovanni Stroppa alla guida del Venezia.

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