Pobega trova il pareggio con uno splendido sinistro al volo: Bologna-Monza 1-1 al 32'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 15:37Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
31.10.2026 15:37Serie A
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Pareggio del Bologna al minuto numero 32 della sfida del Dall'Ara contro il Monza. Splendida la rete realizzata dal centrocampista rossoblù: calcio d'angolo dalla sinistra di Miranda e tiro al volo di sinistro del numero 4 che non ha lasciato scampo a Tornqvist. 1-1 dunque poco dopo la mezz'ora.
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