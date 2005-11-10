Io Chivu la giocherei così. Un centrocampista bloccato e Bonny per Pio Esposito

Cristian Chivu ha voglia di vincere il primo derby. Lo scorso anno non ci era riuscito e anche nell’amichevole estiva non era andato oltre il pareggio. Ora l’occasione ghiotta, per invertire il trend e soprattutto per tenere a distanza siderale il Milan in classifica. Per farlo l’Inter scenderà in campo nella sua veste migliore, pur senza capitan Lautaro e con le defezioni in difesa.

Primo obiettivo: evitare le imbucate in contropiede

L’Inter per sua natura concede ripartenze. Coi terzini altissimi in fase di costruzione e la difesa alta, il rischio calcolato di Chivu è quello di concedere qualche ripartenza per proporre quella fase offensiva che oramai conosciamo quasi tutti a memoria. E che funziona, dati alla mano. Col Milan però c’è qualche rischio in più, considerando anche la qualità degli avversari. E così l’idea nasce: perché non tenere un centrocampista più bloccato, con compiti prettamente tattici? In questo uno come Mkhitaryan potrebbe probabilmente dare una grossa mano. In fase di costruzione l’Inter propone un 3-3-4 con gli esterni altissimi e i centrocampisti che seguono a rimorchio l’azione. Ecco, un Milan che proverà a far male in ripartenza, “bloccare” un centrocampista per dare sostegno alla difesa potrebbe essere la giusta lettura. Perdi qualcosa sulle seconde palle in attacco, ma guadagni in copertura e solidità dietro.

Pio Esposito può faticare

Diversi gli stili di Pio Esposito e Bonny, posta la quasi certa presenza di Thuram. L’italiano porterebbe fisicità e creerebbe spazi per gli inserimenti, ma il rischio che possa essere risucchiato dai vari Pavlovic e Mario Gila esiste, immaginando un Milan a ranghi serrati e distanze corte. E allora il dinamismo di Bonny può diventare la chiave, anche considerando il buono stato di forma messo in mostra dal francese che con la sua velocità palla al piede potrebbe scardinare il castello difensivo pensato da Amorim.